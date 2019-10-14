Fransa ile Türkiye maçında Suriye harekatı gerginliği: Güvenlik önlemleri hat safhada

14.10.2019 02:17

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri harekatın Fransa ile Türkiye arasında sebep olduğu tansiyon yarın oynanacak futbol karşılaşmasına yansıdı.



Stade de France'da oynanacak karşılaşma için yaklaşık 30 bin Türk taraftarı bekleyen Fransız Futbol Federasyonu (FFF), Paris yönetiminin Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkmasının maçta gerginliklere yol açmasından endişeli. Euronews.com'da Görüntüle