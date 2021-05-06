Fransa ile İngiltere arasında Jersey Adası krizi

Londra hükümeti, balıkçılık konusunda Fransa'yla sorun yaşayan İngiltere'ye bağlı Jersey adasına yönelik abluka tehdidi sonrası adaya iki donanma gemisi gönderdi.

Londra hükümeti, balıkçılık konusunda Fransa 'yla sorun yaşayan İngiltere'ye bağlı Jersey adasına yönelik abluka tehdidi sonrası adaya iki donanma gemisi gönderdi.

İngiliz hükümeti, AB'den çıkışı olarak bilienen Brexit sonrası imzalanan İngiltere-AB Ticaret Anlaşması sonrası ilk krizi Fransa ile yaşıyor. İngiltere'nin, Fransa'nın 22 kilometre dışında yer alan Jersey Adası'na avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemesiyle tansiyon yükseldi. Emannuel Macron yönetimindeki Fransa, Londra hükümetinin talebine tepki gösterdi. Fransız balıkçılar ise adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulundu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, abluka tehdidi sonrası İngiliz hükümetinin Jersey'e 2 donanma gemisi göndermesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgeye askeri tekne göndereceğini duyurdu. Gemilerin bugün Jersey'e varması bekleniyor.

- İngiltere

Kaynak: Demirören Haber Ajansı