Fransa İklim Yüksek Konseyi hükümetin küresel ısınmayla mücadele çabalarını yetersiz buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa İklim Yüksek Konseyi hükümetin küresel ısınmayla mücadele çabalarını yetersiz buldu

Fransa İklim Yüksek Konseyi hükümetin küresel ısınmayla mücadele çabalarını yetersiz buldu
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa İklim Yüksek Konseyi, hükümetin küresel ısınmaya karşı mücadele çabalarının, 2030 hedeflerine ulaşma konusunda yetersiz olduğunu bildirdi.

Fransa İklim Yüksek Konseyi, hükümetin küresel ısınmaya karşı mücadele çabalarının, 2030 hedeflerine ulaşma konusunda yetersiz olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 2019'da kurulan bağımsız bir kurum olan Konseyin yıllık raporunda, sera gazı salımındaki düşüş eğilimine rağmen, Fransa'nın küresel ısınmayla mücadele çabalarının, ülkenin iklim hedeflerine 10 yıl içerisinde ulaşamayacağını gösterdiği belirtildi.

Son 2 yılda karbon salımının beklenenden hızlı düştüğü ancak bunun azami salım sınırının yükseltilmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler sayesinde olduğu kaydedilen raporda, hükümetin çabalarının 2030 hedeflerine ulaşma konusunda yetersiz kaldığı vurgulanarak, bu çabaların hızlandırılması çağrısı yapıldı.

Fransa, 2030 yılında karbondioksit salımını 1990'a göre yüzde 40 azaltmayı taahhüt etmişti. Ancak 2015-2018 yıllarında karbon bütçesinin aşılmasıyla hükümet 2019-2023'te azami salım sınırını yükseltmiş, bu da ülkeyi hedeflerinden uzaklaştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması: Karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde
Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması: Karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Ece Çeşmioğlu İbrahim Selim
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa İklim Yüksek Konseyi hükümetin küresel ısınmayla mücadele çabalarını yetersiz buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 02:07:42. #1.15#

title