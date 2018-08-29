Fransa İkinci Çeyrekte Yüzde 0.2 Büyüdü
– Fransa ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0.2 büyüdü.
– Fransa ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0.2 büyüdü.
Fransa Ulusal İstatistik Ofisi (Insee) verilerine göre;
"Fransa GSYH büyüme hızı ikinci çeyrekte, ilk çeyrekteki hızından değişmeyerek yüzde 0.2 büyüdü.
"Hanehalkı tüketim harcamaları ilk çeyrekte yüzde 0.2 düştükten sonra, ikinci çeyrekte yüzde 0.1 düştü.
"İthalat ikinci çeyrekte yüzde 1.0 yükseldi. İhracat ise aynı dönemde yüzde 0.2 arttı.
"Dış ticaret dengesi GSYH büyümesine olumsuz katkı yaptı ve büyümeyi 0.3 puan aşağı çekti.
"Nihayi yurtiçi talep – stok değişimleri hariç – GSYH'ye 0.2 puan olumlu katkı sağladı." - İstanbul