Fransa, İdlib saldırılarını "şiddetle" kınadı

03.01.2020 20:04 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:04

BİRLEŞMİŞ Fransa, Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'de düzenlediği hava saldırılarını kınadı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı öncesi basına konuşan Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Revere, "Suriye rejimi ve müttefiki Rusya'nın İdlib'deki hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz." dedi.

De Revere, bölgede şartların her geçen gün kötüleştiğini vurgulayarak, şiddetin bir an önce durdurulması için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Öte yandan, İdlib'e ve Suriye'nin geri kalan kesimlerine sınır ötesi yardım koridoru açılması konusunda da ısrarlı olduklarını kaydeden Fransız Büyükelçi, "Umuyoruz, BMGK bu konuda ortak bir tavır alır." ifadelerini kullandı.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Junjun da Güvenlik Konseyi'nde İdlib konusunda yapıcı bir görüşme yapmayı umduklarını söyledi.

Rusya ve Çin, BMGK'de yapılan oylamayı veto etmişti

Rusya ve Çin, 2014'ten bu yana Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına olanak sağlayan BMGK kararının bu yıl yenilenmesine karşı çıkmıştı.

2019 sonuna kadar yenilenmesi gereken kararı, yardımların gönderildiği sınır kapılarının sayısının azaltılmasını isteyen Rusya ve Çin 20 Aralık'ta BMGK'de yapılan oylamayı veto etmişti.

BMGK kararı yenilenemediği için 10 Ocak'a kadar herhangi bir önlem alınamazsa, ikisi Türkiye'den olmak üzere, 4 sınır kapısı Suriye'ye insanı yardımların girişine kapatılacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, İdlib bölgesinden Türkiye sınırına doğru yer değiştiren Suriyelilerin sayısının 250 bini bulduğunu bildirmişti.

İdlib bölgesi, sivil yerleşimlerle okul ve hastane gibi hayati binalar da dahil, Esed rejimi ve Rusya tarafından yaklaşık 20 gündür şiddetli bombardıman altında bulunuyor.

Kaynak: AA