Fransa İçişleri Bakanı: Güvenlik Önlemleri Yarın da Devam Edebilir

– Fransa içişleri Bakanı Christophe Castaner yaptığı açıklamada, gerekli görüldüğü takdirde Fransa genelinde geniş güvenlik önlemlerinin yarın da devam edeceğini duyurdu.

France24'ün haberine göre Castaner, Cumartesi günü ülke genelindeki gösterilere katılan 125 bin kişiden 1,385'inin gözaltına alındığını ve 118 protestocu ile 17 resmi görevlinin yaralandığını açıkladı. - Fransa