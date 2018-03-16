Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb Cezayir'de

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Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb ve Cezayir İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi'nin bir araya gelmesi

İki bakanın görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapması

İki ülke arasında işbirliği konferansı yapılması Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb ve beraberindeki heyet, Cezayir ve Fransa arasında ekonomik konular başta olmak üzere bir dizi görüşmelerde bulunmak için Cezayir'e geldi. Collomb ve Cezayirli mevkidaşı Nureddin Bedevi, ikili görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.