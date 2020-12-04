- Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, Ülkedeki 76 Camiye Yapılacak Denetimlerin Başladığını Açıkladı

- Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, ülkedeki 76 camiye yapılacak denetimlerin başladığını açıkladı

PARİS - Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmin, ülkede belirlenen 76 camiye yapılacak denetimin başlatıldığını duyurdu. Darmanin, denetimlerde nelerin göz önünde bulundurulacağına ilişkin olarak ise "Camilere bağlı okul ve Kur'an kursu olup olmadığı, görevli imamların radikalleşip radikalleşmediği ve de bu kurumların finansmanın nerden geldiği kontrol edilecek" dedi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmin, ülkede belirlenen 76 camiye yapılacak denetimlerin başlatıldığını belirterek, söz konusu camilerin 'radikalleşme' ile bağdaştırıldığını söyledi. Darmanin, denetimlerde nelerin göz önünde bulundurulacağına ilişkin olarak caminin yönetim yapısına bakılacağını ifade ederek, "Camilere bağlı okul ve Kur'an kursu olup olmadığı, görevli imamların radikalleşip radikalleşmediği ve de bu kurumların finansmanın nerden geldiği kontrol edilecek" dedi.

Genel olarak ülkedeki tüm camilerin "radikalleşmediğini" ve ülkede yaşayan Müslümanların çoğunun yasalara uyduğunu vurgulayan Bakan Darmanin, yakın zamanda feshedilen Müslüman sivil toplum kuruluşları Baraka City ve Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi'nin ülke yasaları gereğince kapatıldığını vurguladı. Daha önce de, Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden bu yana son 3 yılda 43 caminin kapatıldığı açıklanmıştı. Macron hükümeti tarafından hazırlanan ve 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacak "İslamcı ayrılıkçı" yasa tasarısı ile camiler ve Kur'an kurslarının finansmanının daha sıkı bir şekilde denetlenmesi isteniyor.

"Şu ana kadar kapatılan dernekler arasında DİTİB'e bağlı herhangi bir dernek yok"

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'in bu açıklamalarının ardından, Fransa'da faaliyet gösteren İslami kuruluşlardan olan ve bünyesinde 265 dernek barındıran Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin Paris Başkanı Bahtiyar Kargıoğlu'na, Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından denetleneceği belirtilen 76 cami ve derneği arasında DİTİB'e ait dernek olup olmadığı sorusunu yönelttik. Fransa DİTİB Başkanı değil, Paris DİTİB Başkanı olarak konuştuğunu dile getiren Kargıoğlu, "Şu ana kadar kapatılan dernekler arasında, Paris DİTİB'e veya Fransa DİTİB'e bağlı herhangi bir dernek bulunmuyor. Bundan sonrası içinse, basında 76 cami ve derneğin kapanabileceği ve bunlardan 18'nin kapanmaya neredeyse hazır olduğu söyleniyor. Fakat bunlar içerisinde DİTİB Camii ve derneği yok bildiğimiz kadarıyla" dedi. Kargıoğlu ileride böyle bir şey olup olmayacağı konusunda emin olmadıklarını ifade ederek, "İlgili makamların elindeki listede hangi derneklerin olduğunu bilmiyoruz doğrusu. Fakat bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar bu nedenle kapatılan herhangi bir derneğimiz olmadı" dedi.

Kargıoğlu başka nedenlerle kapatılan dernekleri olup olmadığı sorusunu ise "Şöyle olabiliyor bazı yerlerde, standartlara uygun yapılmayan yapılar güvenlik gerekçesiyle kapanabiliyor. Bunun örneği var fakat bu normal kabul edilebilecek bir şey, sonuçta ortada yasa dışı bir durum var. Mesela yangın çıkış kapısı yoksa haliyle yetkililer sizi uyarıyor, standart duruma uymanız için zorluyor. Yine de uymuyorsanız gereğini yapıyorlar. Bu şekilde kapanan birkaç derneğimiz oldu" şeklinde yanıtladı.

Fransa'da kurulmuş bir derneğin Türkiye ile doğrudan bağlantılı olamayacağını söyleyen Kargıoğlu, "DİTİB'ler aslında sivil toplum örgütleridir. Fransa'da, Fransa yasalarına göre kurulmuş kurumlardır. Mesela Fransa DİTİB'i ele alırsak, Saint Seine Denis Valiliği nezdinde, 1901 sayılı yasaya göre kurulmuş bir Fransız derneğidir. Yani Fransa'da kurulmuş bir derneğin Türkiye ile doğrudan bağı olması zaten mümkün değil. Yalnız şu var, dernekler din görevlisi talep ettiği takdirde Türkiye'den din görevlisi getirebiliyoruz. Fakat bunun dışında Türkiye ile herhangi bir bağımız yok" dedi.

"Cemaat cuma namazı için verilen izin nedeniyle son derece memnun"

Goussainville Ulu Cami Derneği Başkanı Mustafa Çelebi ise Fransa İçişleri Bakanlığının cuma namazı kılınması için izin vermesine memnun olduklarını belirterek, "Camiye cuma namazı için gelen kişilerin maske takmaları, sosyal mesafeyi korumaları ve kendi seccadelerini getirmelerini cemaate hatırlattık. Girişte gördüğünüz üzere, görevli arkadaşlar bunlara dikkat ediyor ve eksik gördüklerini hatırlatıyor" dedi. Çelebi 76 caminin denetiminin başlatılması hususuna ilişkin açıklamasında, "Fransız haberlerini takip ediyoruz, ara sıra bölge emniyet güçleri de bizi ziyaret ederek denetim yapıyorlar. Biz de cemaatin can güvenliği gibi önemli konular üzerinde hassasiyetle duruyoruz ve yasanın belirttiği şekilde hareket ediyoruz "dedi.

Goussainville Ulu Cami girişinde güvenliği sağlayan görevli de, "Camiye gelen cemaatin sağlığı için, maske, dezenfektan ve sosyal mesafeyi koruma gibi önlemleri uyguluyoruz. Herkesin kendi seccadesini getirip getirmediğini de kontrol ediyoruz. Elbette ki cemaat cuma namazı için verilen izin nedeniyle son derece memnun, dini vecibelerini yerine getirebilmenin mutluluğunu yaşıyorlar "şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANSU SARITAYLI