Fransa İçişleri Bakanı Darmanin: "Terör tehdidi hala yüksek"
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Fransa İçişleri Bakanı Darmanin: "Terör tehdidi hala yüksek"

Fransa İç Güvenlik Genel Müdürlüğüne (DGSI) ziyarette bulunan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa'da 8 bin 132 kişinin radikal olarak fişlendiğini ve terör tehdidinin halen yüksek olduğunu açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin:
31.08.2020 20:59 | Son Güncelleme: 31.08.2020 21:03

Fransa İç Güvenlik Genel Müdürlüğüne (DGSI) ziyarette bulunan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa'da 8 bin 132 kişinin radikal olarak fişlendiğini ve terör tehdidinin halen yüksek olduğunu açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 2015 yılının Ocak ayında 17 kişinin ölümüne sebep olan terör saldırısının duruşmalarının bu hafta başlayacak olması nedeniyle güncel terör tehdidini görüşmek üzere bugün Fransa İç Güvenlik Genel Müdürlüğüne (DGSI) ziyarette bulundu. Darmanin, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada DGSI'nin verilerine göre ülkede radikal olarak fişlenen 8 bin 132 kişi olduğunu aktararak, "Terör tehdidi hala yüksek" dedi.

İçişleri Bakanı Darmanin, "Her şeyden önce Fransızları korumak ve güvenliklerini garanti altına almak için ellerinden geleni yapan güvenlik görevlileri ve istihbarat servisi görevlisi kadın ve erkeklere minnetimizi dile getirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Fransa'da 2013 yılından bu yana 61 saldırının engellendiğini ifade eden Fransız Bakan, özellikle geçtiğimiz yılbaşında büyük çaplı bir saldırının engellendiğini duyurdu. Fransa'daki cezaevlerinde "radikal terörist" olarak tanımlanan 505 tutuklunun bulunduğunu belirten Darmanin, başka suçlardan mahkum edilen ve radikalleştiği yönünde şüphelenilen 702 mahkumun daha olduğunu belirtti. - PARİS

Kaynak: İHA

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