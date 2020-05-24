Fransa İçişleri Bakanı Castaner, ülkedeki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ülkedeki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ülkedeki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Castaner, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde (yeni tip koronavirüsün yol açtığı) sağlık krizinin etkili olduğu dönemde, ramazan ayını sona erdiren Ramazan Bayramı'nın yaşandığı bugünde düşüncelerim Fransa'daki Müslümanlardan yana. Her birinize selamlarımı ve kardeşlik mesajı iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA