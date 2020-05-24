Fransa İçişleri Bakanı Castaner, ülkedeki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ülkedeki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
24.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:55
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ülkedeki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Castaner, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde (yeni tip koronavirüsün yol açtığı) sağlık krizinin etkili olduğu dönemde, ramazan ayını sona erdiren Ramazan Bayramı'nın yaşandığı bugünde düşüncelerim Fransa'daki Müslümanlardan yana. Her birinize selamlarımı ve kardeşlik mesajı iletiyorum." ifadesini kullandı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA