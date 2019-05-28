Fransa hükümetinden ücretsiz ped ve tampon uygulaması: 'Regl tabusunu yıkalım'
Fransa hükümeti, regl tabusunu yıkmak ve hijyenik ürünleri alma gücü olmayanlara destek olmak için ücretsiz ped ve tampon dağıtacak
Fransa hükümeti, regl tabusunu yıkmak ve hijyenik ürünleri alma gücü olmayanlara destek olmak için ücretsiz ped ve tampon dağıtımı uygulamasını başlatacak.
Kadın erkek eşitliğinden sorumlu politikacı Marlène Schiappa, birçok parlamenter, dernek ve hijyenik ürün sanayisi yetkilileriyle bir araya gelerek bir toplantı yaptı. Buna göre 'kolektif alanlar'da hijyenik ürünlere ücretsiz ulaşım pilot uygulaması Fransız senatör Patricia Schillinger tarafından yürütülecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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