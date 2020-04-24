Fransa hükümetinden Air France'a 7 milyar Euro'luk kredi desteği
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Fransız Havayolu Şirketi, Fransa, Güncel, Haber

Fransa hükümetinden Air France'a 7 milyar Euro'luk kredi desteği

Fransa hükümeti Fransız havayolu şirketi olan Air France'a 7 milyar Euro kredi desteği vereceğini açıkladı.

24.04.2020 23:20 | Son Güncelleme: 24.04.2020 23:20
Fransa hükümetinden Air France'a 7 milyar Euro'luk kredi desteği

Fransa hükümeti Fransız havayolu şirketi olan Air France'a 7 milyar Euro kredi desteği vereceğini açıkladı.

Korona virüs salgını nedeni ile en çok etkilenen sektörlerin başında gelen havacılık sektöründe kriz devam ederken, Fransa hükümetinden Fransız havayolu şirketi Air France'a 7 milyar Euro'luk kredi desteği verileceği açıklandı. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yaptığı açıklamada "Ulusal şirketimizi kurtarmamız gerekiyor" ifadelerini kullanırken, kredinin 3 milyar Euro'luk kısmını devletin sağlayacağını, geri kalan 4 milyar Euro'luk kısma ise devletin kefil olacağını dile getirdi.

Fransız Bakan, verilen destek sonucunda Air France'ın kamulaştırılmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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