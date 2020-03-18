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Fransa, Dünya

Fransa her akşam saat 8'de koronavirüse karşı pencerelerde

Fransa her akşam saat 8’de koronavirüse karşı pencerelerde

18.03.2020 23:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:43
Fransa her akşam saat 8'de koronavirüse karşı pencerelerde

Fransa yeni koronavirüs ile "sağlık olağanüstü hali" kapsamında mücadele etmeye devam ediyor.

Ülkede dün başlayan sokağa çıkış kısıtlamalarında bugün ikinci güne girildi. Fransızlar sadece beslenme alışverişi, sağlık ve işe gitmek için resmi bir belge doldurarak dışarı çıkıyor. Evden çalışma imkanı olanlarsa işe gitmiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Euronews.com

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