Fransa Halk Sağlığı Kurumu: Bildirilen Covid-19 vakaları gerçek sayının çok altında
Fransa'da sağlık otoritesi, bildirilen Covid-19 vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayılarının gerçek sayının çok daha altında kaldığını kabul etti. Fransa'da vaka sayıları nasıl hesaplanıyor?
26.03.2020 07:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 07:32
Fransa'da sağlık otoritesi, bildirilen Covid-19 vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayılarının gerçek sayının çok daha altında kaldığını kabul etti.
Fransız Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Halk Sağlığı Kurumu (SPS), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Covid-19 vakalarının tümünü tanımlama ve biyolojik teyidin zorluğu nedeniyle sunulan veriler gerçek sayıların altında kalıyor" ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com