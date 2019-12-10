Fransa grevlere teslim: Macron reformuna karşı olan eylemciler sokağa döküldü
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu, başta Paris olmak üzere birçok kentte protesto edilmeye devam ediyor. Yaklaşık 800 bin kişinin katılımıyla perşembe başlayan ve 6 gündür devam eden grev ve gösteriler nedeniyle ülkede ulaşım felç oldu
10.12.2019 20:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:46
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu, başta Paris olmak üzere birçok kentte protesto edilmeye devam ediyor.
İçişleri Bakanlığın açıklamasına göre, salı günü ülke genelinde yapılan gösterilere yaklaşık 339 bin kişi katılırken, başken Paris'te 31 bin kişi sokaklardaydı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com