Fransa grev nedeniyle felç, polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti
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Fransa grev nedeniyle felç, polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden on binlerce kişi, ülke genelinde hayatı adeta felce uğrattı

05.12.2019 19:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:13
Fransa grev nedeniyle felç, polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti

'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüşürken, göstericilere sis bombası ve gözyaşartıcı gazla müdahale etti.


Fransa'da yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden on binlerce kişi, ülke genelinde hayatı adeta felce uğrattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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