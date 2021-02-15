Fransa, Google'a 1,1 milyon avro ceza kesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fransa, Google'a 1,1 milyon avro ceza kesti

15.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:18
Fransa, Google'a 1,1 milyon avro ceza kesti

Fransa, ülkedeki oteller için uyguladığı sıralamanın tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle Google'a 1,1 milyon avro para cezası verdi.

Fransa, ülkedeki oteller için uyguladığı sıralamanın tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle Google'a 1,1 milyon avro para cezası verdi.

Ekonomi Bakanlığının Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (DGCCRF) yapılan yazılı açıklamada, otellerin şikayet etmesi üzerine 2019 ve 2020'de Google'un 7 bin 500 otel hakkında verdiği bilgilerin kontrol edildiği kaydedildi.

Google'un ülkedeki otellerin yıldız sıralamasında tüketicileri yanılttığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, Google İrlanda ve Google Fransa'nın bu durumu düzelttiği belirtildi.

Açıklamada, Paris Savcısının onayının ardından Google İrlanda ve Google Fransa'ya 1,1 milyon avro ceza kesildiği, Google söz konusu temsilciliklerinin de bu cezayı ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Koca Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Osman Özköylü Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa, Google'a 1,1 milyon avro ceza kesti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 15:21:44. #1.16#
title