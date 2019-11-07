Fransa göç politikasını sertleştiriyor

07.11.2019 02:52 | Son Güncelleme: 07.11.2019 02:52

Fransa Başbakanı Philippe ülkesinin göç politikalarını şekillendirecek 20 maddelik yeni paketi kamuoyuyla paylaştı. Philippe düzenlemeyle göç politikaları üzerindeki kontrolü yeniden sağlamayı hedeflediklerini belirtti.Fransa Başbakanı Edouard Philippe çarşamba günü hükümetin yeni göç politikalarını şekillendirecek 20 maddelik paketi kamuoyuyla paylaştı. Yeni düzenleme sınır dışı işlemlerinin hızlandırılması, sığınma başvuruları reddedilen kişilerin sağlık sisteminden yararlanabilecekleri sürenin kısaltılması, bazı mülteci kamplarının kapatılması gibi önlemler ile nitelikli iş gücünü ülkeye çekmek için bazı iş kollarına kota uygulanması gibi adımlar içeriyor.



Başbakan Philippe "Göç politikaları üzerindeki kontrolümüzü yeniden sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. Philippe, önlem paketiyle halkın korkularını ciddiye almak ve bunu yaparken popülizme boyun eğmemek için doğru dengeyi yakaladıklarını söyledi.



Bakanların uzlaşma sağladıkları 20 maddelik paket uyarınca, ülkede kalmak için gerekli belgelere sahip olmayan göçmenler acil durumlar haricinde Fransa'da kaldıkları ilk üç ay boyunca resmi sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Sığınma başvuruları reddedilen kişiler ve oturma izni dolan yabancı uyruklu kişiler de bu tarihten itibaren sağlık hizmetlerinden bir yıl değil sadece altı ay boyunca istifade edebilecek.



Ayrıca Fransa Mülteci ve Vatansızları Koruma Dairesi'nin (Ofpra) bundan böyle sığınma başvurularını altı ay içinde neticelendireceği, bunun için 200 yeni çalışan istihdam edildiği kaydedildi. Paris'in kuzeydoğusunda bulunan ve yaklaşık 3 bin kişinin kötü koşullar altında yaşadığı mülteci kampının da yıl sonuna kadar kapatılacağı belirtildi.



Nitelikli iş gücü için kota uygulaması



Fransa Başbakanı Philippe nitelikli iş gücünü ülkeye çekmek için kota uygulamasına gidileceğini de duyurdu. Buna göre her yıl nitelikli iş gücü açığı bulunan iş kolları için kota uygulanacak.



Çalışma Bakanlığı bu şekilde her yıl yaklaşık 33 bin nitelikli çalışanın ülke geleceğini açıkladı. Çalışma Bakanı Muriel Penicaud bu kişilere süreli çalışma vizesi verileceğini, bunun için hükümetin her yıl nitelikli iş gücü açığı bulunan iş kollarını içeren bir liste hazırlayacağını kaydetti. Fransa'da özellikle teknik ressam, oto tamircisi, marangoz ve çatı ustası ihtiyacı bulunuyor.



Ekonomik ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenecek bir göç politikası Fransa'da ilk kez muhafazakar Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde gündeme gelmiş, ancak söz konusu plan hayata geçirilememişti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise kota uygulamasına başta karşı çıkmıştı. Ancak çalışan bulma konusunda sıkıntı çeken firmalardan gelen yoğun talebin ardından Macron'un bu görüşünün değiştiği belirtiliyor.



AFP,KNA,dpa,rtr/BW,AÜ



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