Fransa Genelkurmay Başkanı: İdlib'de Kimyasal Silah Kullanılırsa Suriye'yi Vurmaya Hazırız

Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, İdlib'e yönelik düzenlenmesi beklenen operasyon kapsamında kimyasal silah kullanılması halinde Suriye hükümetine ait hedefleri vurmaya hazır olduklarını söyledi.

Lecointre, Paris'te az sayıda bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, "Kimyasal silahların yine kullanılması halinde, vurmaya hazırız. Bunu kendi başımıza yapabiliriz ancak mümkün olan azami sayıda ortakla birlikte gerçekleştirmek bizim de çıkarımıza olur" dedi.

Lecointre, Suriye ve Irak'ta Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinde kalan az sayıda son bölgeyi de Kasım ayı sonuna kadar kaybetmesini beklediğini de sözlerine ekledi.

Reuters haber ajansına konuşan Fransız ordusundan bir kaynak, Suriye ve Rusya'nın İdlib operasyonunu yılsonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Suriye ordusunun, önemli bir kısmı cihatçı grupların elinde bulunan İdlib eyaletini geri almak üzere bir operasyon başlatması bekleniyor. Moskova'nın "terör beşiği" olarak isimlendirdiği İdlib'e yönelik operasyona Rusya'nın yanı sıra İran da destek veriyor.



İdlib, şu anda Suriye ordusunun yönetimi altında olmayan en büyük merkezlerden biri konumunda bulunuyor.

Suriye, Rusya ve İran, bu operasyonu "terörle mücadele" kapsamında nitelendiriyor ve iç savaşın sona ermesi açısından İdlib'in geri alınmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor.

İran ve Rusya, operasyon öncesi silahlı grupların kimyasal saldırı düzenleyip, Suriye hükümetini sorumlu tutabileceğini öne sürüyor.

Türkiye ise İdlib'e düzenlenecek bir operasyonun "katliam" olacağı uyarısı yaparak, buna karşı çıkıyor ve ılımlı muhalifler ile cihatçı örgütlerin birbirlerinden ayrıştırılması gerektiğini savunuyor. Türkiye, bu ayrıştırmanın yapılmasının ardından cihatçı örgütlere yönelik nokta atış operasyonların düzenlenmesi gerektiğini söylüyor.

Türkiye, İran ve Rusya'nın liderleri, yarın Tahran'da bir araya gelerek, İdlib operasyonunu ele alacak.