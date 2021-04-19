Fransa Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi, "Avrupa Süper Ligi"ne karşı çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi, "Avrupa Süper Ligi"ne karşı çıktı

Fransa Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi, 'Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıktı
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Spor

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) ve Profesyonel Futbol Ligi (LFP); İtalya, İspanya ve İngiltere'den 12 kulübün kurulması konusunda anlaştığı "Avrupa Süper Ligi"ne karşı çıktı.

Elit hakemlerin düdük çalacağı Avrupa Süper Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın da olacağı konuşuluyor
Elit hakemlerin düdük çalacağı Avrupa Süper Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın da olacağı konuşuluyor
Avrupa Süper Ligi resmen kurdu! 12 dev kulüp dünya futboluna yön verecek
Avrupa Süper Ligi resmen kurdu! 12 dev kulüp dünya futboluna yön verecek

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) ve Profesyonel Futbol Ligi (LFP); İtalya, İspanya ve İngiltere'den 12 kulübün kurulması konusunda anlaştığı "Avrupa Süper Ligi"ne karşı çıktı.

LFP'den yapılan açıklamada, "Bir oligarşinin egemenlik hayalleri, Avrupa sisteminin yok olmasıyla sonuçlanacaktır. Avrupa sistemi, futbolun bu kıtada görülmemiş şekilde gelişmesine izin verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, FFF ve LFP'nin UEFA'nın yanında yer alarak Avrupa futbolunun tüm piramidini tehdit eden Süper Lig girişimine karşı olduğu belirtildi.

Süper Lig girişiminin hayata geçmesi durumunda liyakate dayalı sisteme son vereceğinin ifade edildiği açıklamada, yerel şampiyonaların futbolun gelişmesine katkıda bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Demet Akalın Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Muslera Bülent Uygun Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fransa Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi, "Avrupa Süper Ligi"ne karşı çıktı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 14:10:21. #1.16#

title