Fransa Futbol Federasyonu Başkanlığına yeniden Noel Le Graet seçildi

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanlığında Noel Le Graet 3. kez göreve seçildi.

FFF Başkanlığı seçiminde, 79 yaşındaki Le Graet Frederic Thiriez ve Michel Moulin ile yarıştı.

Oyların yüzde 73,02'sini alan Le Graet, Thiriez ve Moulin'ı geride bırakarak 4 yıllığına yeniden başkan oldu.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) eski yöneticisi ve avukat Thiriez yüzde 25,11 ve Moulin yüzde 1,87 oy aldı.

2011'den bu yana bu görevi yürüten Le Graet, seçim sonuçlarından memnun olduğunu ve 4 yıl boyunca elinden geleni yapacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan