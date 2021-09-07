Fransa - Finlandiya ne zaman, hangi kanalda? Fransa - Finlandiya maçı şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Fransa - Finlandiya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fransa - Finlandiya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.