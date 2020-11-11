Fransa - Finlandiya maçı ne zaman saat kaçta? Fransa - Finlandiya hangi kanalda? Fransa - Finlandiya şifresiz canlı izlenecek mi?

Milli maç haftasında futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Fransa - Finlandiya maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Fransa - Finlandiya maçı hangi kanalda? Fransa - Finlandiya şifresiz canlı izlenecek mi? Fransa - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta?