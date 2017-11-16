Fransa Faslı Yahudilere İlişkin Belgeleri Fas'a İade Etti

Fransa, iki ülke arasında sağlanan "arşiv işbirliği anlaşması" gereği, sömürge döneminde aldığı 43 bin arşiv belgesini Fas'a iade etti.



Başkent Rabat'taki Arşiv Vakfı'nda düzenlenen imza törenin ardından Fransa, sömürge döneminde aldığı Faslı Yahudilere ilişkin 43 binin üzerindeki arşiv belgesini Fas'a teslim etti.



Fas Arşiv Vakfı Başkanı Cami Beyda, törende yaptığı konuşmada, Şubat 2013'ten bu yana sürdürdükleri çalışma neticesinde Faslı Yahudilere ait 43 binin üzerindeki arşiv belgesinin ülkeye iadesini sağladıklarını ve bunun çok önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.



Arşivlerin iadesinin Faslı Yahudiler açısında çok hassas bir konu olduğuna dikkati çeken Beyda, "Faslı araştırmacılar için büyük bir boşluğu dolduracak olan bu belgeler, Faslı Yahudilere ilişkin araştırmalarda yaşanan eksiklikleri de giderecek." dedi.



Yahudi arşivinin 1948'de İsrail devletinin kurulması sonrasında ülkeden ayrılan Yahudiler ve sömürgeci ülkeler tarafından yurt dışına çıkarıldığını aktaran Beyda, söz konusu arşivlerin Fas'taki Yahudi mirasının korunması açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.



Fransa Diplomatik Arşivi yetkilisi Jacques Frisch de arşiv tesliminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Frisch, "Fas'ın, sahip olduğu zengin tarihinin bir parçası olan Yahudi arşivini bir araya getirmesi çok güzel. Bu çalışma Faslı Yahudilerin tarihi ve kültürü korunarak Fas toplumunun önemli bir bileşeni olmalarını muhafaza etmesini destekleyecektir." diye konuştu.



Faslı Yahudilere ilişkin pek çok ayrıntıyı barındıran arşiv belgeleri, 1956 yılında Fas'ın bağımsızlığını ilan etmesinden önce ülkeden çıkartılmıştı.