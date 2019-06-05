Fransa eski İçişleri Bakanı Collomb'un evinde 'yolsuzluk' araması

Fransa eski İçişleri Bakanı Collomb'un evinde 'yolsuzluk' araması

Fransa’nın eski İçişleri Bakanı ve şu anda Lyon Belediye Başkanı olarak görevini sürdüren Gerard Collomb’un evinde, yolsuzluk suçlamasıyla polis tarafından arama yapıldı.

Fransa eski İçişleri Bakanı Collomb'un evinde 'yolsuzluk' araması

Fransa'nın eski İçişleri Bakanı ve şu anda Lyon Belediye Başkanı olarak görevini sürdüren Gerard Collomb'un evinde, yolsuzluk suçlamasıyla polis tarafından arama yapıldı.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, mali polis Collomb eviyle birlikte Lyon Belediye binasına da gitti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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