Fransa eski cumhurbaşkanı jacques chirac hayatını kaybetti
Fransa'nın 22'nci Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 86 yaşında hayatını kaybetti.
26.09.2019 13:20
Fransa'nın 22'nci Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 86 yaşında hayatını kaybetti. 1995-2007 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevi yapan Chirac, 1977-1989 yılları arasında da Paris Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.
2010, 2015 ve 2016'da Paris'te akciğer enfeksiyonu geçiren Chirac, 86 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini Fransız basınına damadı Frederic Salat-Baroux bildirdi. 1932 yılında doğan siyasetçi, 12 sene Paris Belediye Başkanlığı görevinde, 12 sene de Cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu.
Kaynak: DHA