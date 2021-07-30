Fransa, Esed rejimi güçlerinin Dera'ya yönelik "kanlı" saldırısını kınadı
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Fransa, Esed rejimi güçlerinin Dera'ya yönelik "kanlı" saldırısını kınadı

Fransa, Esed rejimi güçlerinin Dera'ya yönelik 'kanlı' saldırısını kınadı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa, Beşşar Esed rejimi güçlerinin dün Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde 15 sivilin yaşamını yitirdiği saldırısını kınadı.

Fransa, Beşşar Esed rejimi güçlerinin dün Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde 15 sivilin yaşamını yitirdiği saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fransa Suriye rejim destekçilerinin, Suriye halkının on yıldır çektiği acıların sembollerinden olan Dera kentine yönelik kanlı saldırısını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırının güvenilir siyasi süreç olmadan rejim kontrolü altındaki bölgeler de dahil olmak üzere Suriye'de istikrarın yeniden kazanamayacağını teyit ettiği kaydedildi.

"Suriye çatışmalarına bir askeri çözüm kalıcı olamaz. Suriye'deki trajediye 2254 sayılı (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi kararının çeşitli bileşenlerine dayanan kapsayıcı bir siyasi süreçle ancak son verebilir." ifadesi kullanılan açıklamada, Fransa'nın İnsani hukuk ve uluslararası insan hakları ihlallerinin cezasız kalmaması yönündeki taahhüdünü yinelediğine dikkat çekildi.

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Beşşar Esed rejimi güçlerinin dün sabah saatlerinde şehir merkezindeki bir mahalleye yönelik kara operasyonu başlatması üzerine çatışmalar kırsal kesime sıçrarken, rejim güçlerinin Dera ilindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 15 sivil yaşamını yitirmişti.

Dera'daki son durum

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçramasıyla 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına, Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili, Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

Rejim, abluka ve yoğun saldırıya maruz bıraktığı Dera'da Rusya'nın ara buluculuğunda muhaliflerle Temmuz 2018'de görüşmeler yapmış, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim ederken uzlaşmayı reddeden bazı gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderilmişti.

Dera'dan ayrılmayan muhalif gruplar, rejim birliklerinin girdiği bölgelerin bazılarında hafif silahlarla varlık gösteriyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Son dakika haber: Suriye'de Esed rejiminin ülkenin güneyindeki Dera'ya düzenlediği saldırılarda 15 sivil öldü
Son dakika haber: Suriye'de Esed rejiminin ülkenin güneyindeki Dera'ya düzenlediği saldırılarda 15 sivil öldü
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