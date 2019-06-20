Fransa, eşcinsellere koşullu kan bağışı uygulaması nedeniyle AB'ye şikayet edildi

Fransa'da eşcinsel erkeklere yönelik koşullu kan bağışı uygulaması, "ayırımcılık içerdiği" gerekçesiyle, Avrupa Birliği Komisyonu'na şikayet edildi.

Fransa'da Mart 2016 itibariyle yürürlüğe giren düzenlemeyle, son 12 aydır cinsel olarak aktif olmayan eşcinsellerin kan bağışına izin veriliyor. Euronews.com'da Görüntüle