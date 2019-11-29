Fransa, Erdoğan'ın Macron çıkışından dolayı Paris Büyükelçisi Musa'yı bakanlığa çağıracak
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Fransa, Erdoğan'ın Macron çıkışından dolayı Paris Büyükelçisi Musa'yı bakanlığa çağıracak

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye'nin Paris büyükelçisini bakanlığa çağıracaklarını duyurdu.

29.11.2019 18:11 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:11
Fransa, Erdoğan'ın Macron çıkışından dolayı Paris Büyükelçisi Musa'yı bakanlığa çağıracak

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye'nin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'yı bakanlığa çağıracaklarını duyurdu. Açıklamada, Erdoğan'ın 'aşağılayıcı' yorumları nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.


Cumhurbaşkanı , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Pınarı Harekatı'na istinaden söylediği "Nato'nun beyin ölümü gerçekleşti" ifadesine yanıt verrerek "Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir" demişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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