Fransa En Eski Nükleer Tesisini Kapattı! Temiz Enerjiye Geçilecek Büyük tartışmaların ardından Fransa en eski nükleer tesisini kapatma kararı aldı.

Büyük tartışmaların ardından Fransa en eski nükleer tesisini kapatma kararı aldı. Dünya ülkeleri arasında kullandığı nükleer enerji bakımından ileri seviyede olan bu ülke, sonunda temiz enerjiye geçme kararı aldı.

Temiz enerji teşvikleri gün geçtikçe daha geniş bir alan kazanıyor. Örneğin İtalya, çatılarında güneş enerjisi kullanan vatandaşlardan vergi almayacağını hatta üstüne teşvik vereceğini söylemişti. Avrupa'nın en fazla nükleer enerji kullanan Ülkesi Fransa ise yine bu alanda adım atanlar içerisinde yer alıyor. Şu anda Fransa'nın yaklaşık olarak 58 aktif nükleer santrali bulunuyor.

Fransa en eski nükleer tesisini tehlikeli buldu

Türkiye'de büyük tartışmalara neden olan nükleer tesisler genellikle çok büyük bir enerji kaynağı. Fransa'da yer alan 58 nükleer tesis onu Avrupa'nın en fazla nükleer enerji kullanan ülkesi konumuna getirdi. Fransa şu anda enerjisinin %70 gibi bir bölümünü nükleerden karşılıyor.

Ülkedeki nükleer enerji demişken, en eski nükleer santrali olan Fessenheim hakkında da konuşmak gerekiyor. Normal şartlarda nükleer tesislerin kullanım ömrü yaklaşık olarak 40 yıl civarındadır. Yani basit bir hesaplama yapıldığında 3 yıl önce bu nükleer tesisin kapatılması gerekiyordu.

Fransa'da çevrecilerin çok fazla baskı yapmasından dolayı hükümet bu tesisin kapatılması kararını aldı. Bu nükleer tesisin fazladan su sızıntısı yapması nedeniyle çevresinde yaşayan insanlar şikayetçi olmaya başladı. Ayrıca her an patlama tehlikesi de bulunuyordu. Sizce yüksek enerji sağlayan nükleer tesisler mi yoksa temiz enerji mi kullanılmalı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir