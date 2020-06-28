Fransa En Eski Nükleer Tesisini Kapattı! Temiz Enerjiye Geçilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa En Eski Nükleer Tesisini Kapattı! Temiz Enerjiye Geçilecek

Büyük tartışmaların ardından Fransa en eski nükleer tesisini kapatma kararı aldı.

Fransa En Eski Nükleer Tesisini Kapattı! Temiz Enerjiye Geçilecek
28.06.2020 22:30 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:33

Büyük tartışmaların ardından Fransa en eski nükleer tesisini kapatma kararı aldı. Dünya ülkeleri arasında kullandığı nükleer enerji bakımından ileri seviyede olan bu ülke, sonunda temiz enerjiye geçme kararı aldı.

Temiz enerji teşvikleri gün geçtikçe daha geniş bir alan kazanıyor. Örneğin İtalya, çatılarında güneş enerjisi kullanan vatandaşlardan vergi almayacağını hatta üstüne teşvik vereceğini söylemişti. Avrupa'nın en fazla nükleer enerji kullanan Ülkesi Fransa ise yine bu alanda adım atanlar içerisinde yer alıyor. Şu anda Fransa'nın yaklaşık olarak 58 aktif nükleer santrali bulunuyor.

Fransa en eski nükleer tesisini tehlikeli buldu

Türkiye'de büyük tartışmalara neden olan nükleer tesisler genellikle çok büyük bir enerji kaynağı. Fransa'da yer alan 58 nükleer tesis onu Avrupa'nın en fazla nükleer enerji kullanan ülkesi konumuna getirdi. Fransa şu anda enerjisinin %70 gibi bir bölümünü nükleerden karşılıyor.

Ülkedeki nükleer enerji demişken, en eski nükleer santrali olan Fessenheim hakkında da konuşmak gerekiyor. Normal şartlarda nükleer tesislerin kullanım ömrü yaklaşık olarak 40 yıl civarındadır. Yani basit bir hesaplama yapıldığında 3 yıl önce bu nükleer tesisin kapatılması gerekiyordu.

Fransa'da çevrecilerin çok fazla baskı yapmasından dolayı hükümet bu tesisin kapatılması kararını aldı. Bu nükleer tesisin fazladan su sızıntısı yapması nedeniyle çevresinde yaşayan insanlar şikayetçi olmaya başladı. Ayrıca her an patlama tehlikesi de bulunuyordu. Sizce yüksek enerji sağlayan nükleer tesisler mi yoksa temiz enerji mi kullanılmalı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Haber
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Haber
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu Haber
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı Haber
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine 'köpekle işkence yapıldı' iddialarını yalanladı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı
Maçta ikinci gol! G.Saray eşitliği sağladı
Maçta ikinci gol! G.Saray eşitliği sağladı
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
Pakistan, Keşmir'de Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
Pakistan, Keşmir'de Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
Başakşehir - Galatasaray maçında Mario Lemina sakatlandı
Başakşehir - Galatasaray maçında Mario Lemina sakatlandı
Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome Olimpia Milano ile anlaştı
Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome Olimpia Milano ile anlaştı
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
Rusya'nın, 'Taliban militanlarına para teklifine' ABD'den açıklama geldi
Rusya'nın, "Taliban militanlarına para teklifine" ABD'den açıklama geldi
Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti
Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti
Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
Son Dakika: Bakan Koca: Günlük vaka sayısındaki azalma sürekli olursa 2 hafta sonra 1000'in altına inebiliriz
Son Dakika: Bakan Koca: Günlük vaka sayısındaki azalma sürekli olursa 2 hafta sonra 1000'in altına inebiliriz
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Ameliyat sonrası narkoz etkisiyle abdest alan yaşlı adam tebessüm ettirdi
Ameliyat sonrası narkoz etkisiyle abdest alan yaşlı adam tebessüm ettirdi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Oğuzhan Koç Burcu Esmersoy
Spor Caner Erkin Sergen Yalçın Ivan Obradovic Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Genç Kaza Yangın Hindistan
Şu an buradasınız: Fransa En Eski Nükleer Tesisini Kapattı! Temiz Enerjiye Geçilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 22:33:43. #1.15#
title