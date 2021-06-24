Fransa, ekonomiyi kurtarma planı için AB'den 39,4 milyar avro borç alıyor
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Fransa, ekonomiyi kurtarma planı için AB'den 39,4 milyar avro borç alıyor

Fransa, ekonomiyi kurtarma planı için AB'den 39,4 milyar avro borç alıyor
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın ekonomisini canlandırmak için 39,4 milyar avrosunu Avrupa Birliği'nden (AB) alacağı borçla karşılayacağı kurtarma planını, AB Komisyonu onayladı.

Fransa'nın ekonomisini canlandırmak için 39,4 milyar avrosunu Avrupa Birliği'nden (AB) alacağı borçla karşılayacağı kurtarma planını, AB Komisyonu onayladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Elysee Sarayı'nda yaptığı basın toplantısında, plan dahilinde AB'den 2026'ya kadar 39,4 milyar avro borç alınacağını aktardı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de Komisyonun Fransa ekonomisini kurtarma planını onayladığını belirterek planın Fransız ekonomisinin çevreci ve dijital dönüşümünü güvence altına alacağını söyledi.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, AB borcunun ilk kısmının temmuzda 5 milyar avro olarak alınacağını ifade etti.

Fransız hükümeti, 39,4 milyar doları AB'den doğrudan alınacak yardımla finanse edilecek toplam 100 milyar avroluk ekonomi kurtarma planı hazırlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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