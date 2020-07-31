Fransa ekonomisi korona nedeniyle yüzde 13,8 küçüldü Korona krizinden en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden Fransa'da ekonomi yılın ikinci çeyreğinde tarihi bir küçülmeye daralmaya tanıklık ederek yüzde 13,8 küçüldü.

Korona krizinden en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden Fransa'da ekonomi yılın ikinci çeyreğinde tarihi bir küçülmeye daralmaya tanıklık ederek yüzde 13,8 küçüldü.Fransız ekonomisinde, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılının ikinci çeyreğinde tarihi bir küçülme yaşandı. Euro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi, söz konusu zaman diliminde yüzde 13,8 küçüldü.Fransız İstatistik Dairesi'nin (Insee) Cuma günü açıkladığı verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre yaşanan gerileme beklenenden daha olumlu seyretti. İstatistikçiler tarafından Haziran ayında yapılan değerlendirmede, ikinci çeyrek için yüzde 17'lik bir küçülme öngörülmüştü.

Açıklanan verilere göre, Fransa'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH), yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,9 oranında azaldı. Daha önce açıklanan tahminler, Ocak ila Mart arasındaki zaman diliminde GSYİH'in yüzde 5,3 küçüleceğini öngörmüştü.

Almanya'da yüzde 10 küçülme

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da ise ekonomi, Perşembe günü açıklanan verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,1 oranında küçüldü.

Dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde de, GSYİH, Nisan-Haziran arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 küçüldü. Söz konusu veriler ABD ekonomisinin yıl sonunda, bör önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 33 küçüleceğini ortaya koyuyor.

AFP,dpa/ BÜ,ET

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Kaynak: Deutsche Welle