Fransa ekonomisi İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en keskin küçülmeyi kaydetti Fransa ekonomisi, yeni tip koronavirüsün neden oıduğu Covid-19 salgınının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,8 daralarak İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en keskin küçülmeyi kaydetti.

Fransa ekonomisi, yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgınının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,8 daralarak İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en keskin küçülmeyi kaydetti. Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INSEE) verilerine göre, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5,8 geriledi. Beklenti ekonominin yüzde 3,5 daralması yönündeydi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com