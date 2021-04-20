Fransa ekonomik darboğaza giren Air France'daki kamu payını 2 katına çıkardı
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Fransa ekonomik darboğaza giren Air France'daki kamu payını 2 katına çıkardı

Fransa ekonomik darboğaza giren Air France'daki kamu payını 2 katına çıkardı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenerek ekonomik darboğaza giren Fransız hava yolu şirketi Air France'daki kamu payını 2 katına çıkardı.

Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenerek ekonomik darboğaza giren Fransız hava yolu şirketi Air France'daki kamu payını 2 katına çıkardı.

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile şirkete maddi yardım yapılması için anlaşmasının ardından, Air France-KLM ortaklığına yönelik yardım planının ilk adımı olarak, 1,036 milyar avro sermaye artırımına gidildi.

Artırım sonrası şirkette Fransa'nın kamu payı oranı yüzde 28,6'ya ulaşarak 2 katına çıktı.

Plan kapsamında ayrıca, şirketin Fransa devletine olan 3 milyar avro doğrudan borcu da öz sermaye senetlerine çevrilecek.

Air France'ın diğer büyük ortaklarından China Eastern de sermaye artırımına katılarak, hisse oranını yüzde 8,8'den 9,6'ya çıkardı.

Bununla birlikte, Hollanda devletinin Air France-KLM'deki hisse oranı, sermaye artırımına katılmadığı için yüzde 14'ten yüzde 9,3'e düştü.

Şirket ortaklarından Amerikan Delta Air Lines da sermaye artırımına katılmadı ve hisse oranı yüzde 8,8'den yüzde 5,8'e geriledi.

Air France-KLM ortaklığı, Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'de 7,1 milyar avro zarar etmişti. Şirketin cirosu 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 59 azalmış, borcu iki katına çıkarak 11 milyar dolara ulaşmıştı.

Fransa, bu ay başında Air France'a maddi yardım yapılması için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile anlaşma yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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