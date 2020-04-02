Fransa Ekonomi Bakanından AB ülkelerine dayanışma çağrısı
Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik krize karşı AB ülkelerine dayanışma çağrısında bulundu.
02.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:40
Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik krize karşı AB ülkelerine dayanışma çağrısında bulundu.
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Kaynak: Dunya.com