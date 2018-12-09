Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: Sarı Yelekliler Büyümeyi Yavaşlattı

Fransa'da son haftalarda akaryakıt zammının iptal edilmesi için 'Sarı Yelekliler'in yaptığı eylemler ülke ekonomisine olumsuz yansıdı. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, protestolardan dolayı ekonominin çok ciddi şekilde yavaşladığını ve büyüme oranının azalmasının beklendiğini söyledi…

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