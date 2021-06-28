Fransa ekibi Nice, teknik direktörlüğe Christophe Galtier'yi getirdi
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Fransa ekibi Nice, teknik direktörlüğe Christophe Galtier'yi getirdi

Fransa ekibi Nice, teknik direktörlüğe Christophe Galtier'yi getirdi
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice, teknik direktörlük görevine Christophe Galtier'nin getirildiğini açıkladı.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice, teknik direktörlük görevine Christophe Galtier'nin getirildiğini açıkladı.

Nice Kulübü, 54 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Galtier ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Galtier, 2009-2017 yıllarında Saint-Etienne'de görev yaptıktan sonra Lille'in başına geçmişti.

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in de forma giydiği Lille, geçen sezon Galtier yönetiminde Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşmıştı.

Nice ise Rumen teknik direktör Adrian Ursea yönetiminde tamamladığı sezonu 9. sırada bitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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