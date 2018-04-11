Fransa: Eğitim Reformuna İtiraz Eden Öğrenciler Sokakta

Reform, emekçilerin yoğun yaşadığı banliyö liselerinin itibarını azaltacağı iddiasıyla da eleştirilirken bazı eylemlerde, 68 kuşağıyla ve dönemin sol muhalefet hareketleriyle özdeşleşen 1968 öğrenci hareketlerinin 50'nci yılına gönderme vardı.