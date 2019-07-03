Fransa, ebeveynlerin çocuklarının kalçasına vurmasını yasakladı

Fransa'da "kalçaya vurma karşıtı yasa" olarak anılan çocuklara 'eğitimsel şiddet' uygulanmasını yasaklayan kanun tasarısı, Senato'dan oy birliğiyle geçerek kabul edildi.

Bu yasaya göre artık ebeveynler eğitim, terbiye veya cezalandırma maksadıyla çocuklarının vücuduna şiddet uygulayamayacak. Kanun ayrıca hakaret içeren ve dalga geçen ifadeler kullanmayı da yasakladı. Euronews.com'da Görüntüle