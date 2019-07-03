Fransa, ebeveynlerin çocuklarının kalçasına vurmasını yasakladı
Fransa'da "popoya vurma karşıtı yasa" olarak anılan çocuklara 'eğitimsel şiddet' uygulanmasını yasaklayan kanun tasarısı, Senato'dan oy birliği ile geçerek kabul edildi.
Fransa'da "kalçaya vurma karşıtı yasa" olarak anılan çocuklara 'eğitimsel şiddet' uygulanmasını yasaklayan kanun tasarısı, Senato'dan oy birliğiyle geçerek kabul edildi.
Bu yasaya göre artık ebeveynler eğitim, terbiye veya cezalandırma maksadıyla çocuklarının vücuduna şiddet uygulayamayacak. Kanun ayrıca hakaret içeren ve dalga geçen ifadeler kullanmayı da yasakladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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