Fransa, e-ticaret platformlarına kitap satışında ücretsiz kargo yasağı getirdi - Haberler
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Fransa, e-ticaret platformlarına kitap satışında ücretsiz kargo yasağı getirdi

Fransa, e-ticaret platformlarına kitap satışında ücretsiz kargo yasağı getirdi
AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da, geleneksel kitabevi ve yayınevlerini korumak amacıyla e-ticaret platformlarına kitap satışlarında ücretsiz kargo uygulaması yasaklandı.

Fransa'da, geleneksel kitabevi ve yayınevlerini korumak amacıyla e-ticaret platformlarına kitap satışlarında ücretsiz kargo uygulaması yasaklandı.

Senatoda ikinci okumada kabul edilmesiyle yasalaşan kanunla Amazon gibi büyük e-ticaret platformlarına, kitap satışlarında belli bir kargo ücreti alma zorunluluğu getirildi.

Böylece kitap satışında ücretsiz kargo hizmetini sadece küçük işletmeler sunabilecek.

Söz konusu ücret Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanacak kararname ile belirlenecek.

Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, yeni yasanın kitap sektöründe eşitliği güçlendireceği açıklamasını yaptı.

Amazon'dan yapılan açıklamada, yasanın kendilerine yıllık 250 milyon avro civarında maliyeti olacağı belirtildi.

Geleneksel kitabevleri ile yayınevleri, çevrim içi kitap satışlarında 0,01 avro gibi çok düşük kargo ücreti alan Amazon ve benzeri platformlarla rekabet etmekte zorlanıyordu.

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AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri

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