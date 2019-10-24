Fransa dünyada bir ilke imza attı: Hokkabazların da artık üniversite diploması olacak

Fransa dünyada bir ilke imza attı: Hokkabazların da artık üniversite diploması olacak

Sihirbazlığın, illüzyonistliğin ya da hokkabazlığın okulu olur mu? Ya da örneğin diplomalı hokkabaz olunur mu? Genelde ustadan çırağa geçen ve sıkı kurallara sahip bu meslek üniversitelerde bir eğitim alanı olabilir mi?

24.10.2019 16:43
Fransa dünyada bir ilke imza attı: Hokkabazların da artık üniversite diploması olacak

Sihirbazlığın, illüzyonistliğin ya da hokkabazlığın okulu olur mu? ya da örneğin diplomalı hokkabaz olunur mu? Genelde ustadan çırağa geçen ve sıkı kurallara sahip bu meslek üniversitelerde bir eğitim alanı olabilir mi?


Fransa bu sorulara 'evet' yanıtı verdi. Dünyada bir ilke imza atarak bu alanlara ilgisi olan öğrencilerin liseden mezun olduktan sonra gidebileceği bir hokkabazlık yüksek okulunu faaliyete geçirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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