FRANSA DONANMASINA AİT SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ Fransa donanmasına ait savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Fransa donanmasına ait A608 borda numaralı 'FS Var' adlı savaş gemisi sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açılmıştı. Gemi, saat 19.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık bir saatte geçen gemi Karadeniz'e açıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA