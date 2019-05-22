Fransa Dışişleri: Suriye'de 'Kimyasal Silahla Saldırı' İddiaları İncelenmeli

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzey batısında Esad rejiminin kimyasal silah kullandığı yönündeki yeni iddiaların araştırılması gerektiğini duyurdu.

Bakanlık basın açıklamasında "İncelenmesi gereken bu iddiaları alarm seviyesinde not ettik." dedi. Fransız dışişleri Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne olan güvenlerinin tam olduğunu da belirtti. Euronews.com'da Görüntüle