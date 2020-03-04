Fransa Dışişleri Bakanı Türkiye'yi mülteciler üzerinden Avrupa'ya 'şantaj' yapmakla suçladı
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Fransa Dışişleri Bakanı Türkiye'yi mülteciler üzerinden Avrupa'ya 'şantaj' yapmakla suçladı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'yi Suriyeli mültecilerle ilgili Avrupa'ya "şantaj" yapmakla suçladı. Ulusal mecliste konuşan Le Drian, "Göçmenlerin Türkiye tarafından Avrupa üzerinde baskı ve şantaj unsuru olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

04.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:26
Fransa Dışişleri Bakanı Türkiye'yi mülteciler üzerinden Avrupa'ya 'şantaj' yapmakla suçladı

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 'yi Suriyeli mültecilerle ilgili 'ya "şantaj" yapmakla suçladı.


Ulusal mecliste konuşan Le Drian, "Göçmenlerin Türkiye tarafından Avrupa üzerinde baskı ve şantaj unsuru olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı ve Ankara'nın halihazırda kendi topraklarında bulunan göçmen ve mültecileri 'araçsallaştırdığını' söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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