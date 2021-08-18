Fransa Dışişleri Bakanı: "Taliban uluslararası olarak tanınmak istiyorsa bazı eylemler gerçekleştirmesi gerekiyor"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Taliban'ı tanımanın bugün Fransa'nın gündeminde bir konu olmadığını belirterek, "Taliban uluslararası olarak tanınmak istiyorsa bazı eylemler gerçekleştirmesi gerekiyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Taliban'ı tanımanın bugün Fransa'nın gündeminde bir konu olmadığını belirterek, "Taliban uluslararası olarak tanınmak istiyorsa bazı eylemler gerçekleştirmesi gerekiyor." dedi.

Le Drian, BFMTV kanalında Afganistan'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Taliban'ı tanımak bugün Fransa'nın gündeminde olan bir konu değil." ifadesini kullanan Le Drian, önceliklerinin Afganistan'da bulunan Fransızların ve Fransa'ya yardım eden Afganların güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Le Drian, mümkün olduğunca Afganistan'da bulunan Fransızları ülkeye getireceklerini söyledi.

Taliban'ın meşru olarak görülüp görülmemesi gerektiğine yönelik soruya yanıt veren Le Drian, şunları kaydetti:

"İktidarı güçle ele geçirdiğinizde meşru olmuyorsunuz. Taliban'ın tarihini, geçmişte yaptıklarını ve bazılarının şiddet olaylarını biliyoruz. (Taliban) Uluslararası olarak tanınmak için büyük çaba sarf ediyorlar ancak açıklama yapmak yeterli olmuyor. Taliban uluslararası olarak tanınmak istiyorsa bazı eylemler gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu eylemler nelerdir? Öncelikle korktuğu için ülkeyi terk etmek isteyen Afganların gitmesine izin vermesi gerekiyor. Taliban terörün ülkede yeniden yuvalanmasına izin vermemeli."

Taliban'ın özellikle kadınların haklarına saygı duyması ve geçici hükümet kurması gerektiğini ifade eden Le Drian, Taliban'ın bunları açıkladığını ancak eyleme geçirmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan