Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "Viyana Görüşmeleri, Suriye İçin Son Umut"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Viyana'da gerçekleştirilecek BM barış görüşmelerinin Suriye için "son umut" olduğunu söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, BM himayesinde yarın düzenlenecek Viyana barış görüşmelerinin Suriye konusunda tek siyasi çözüm olduğunu söyledi. Le Drian, barış görüşmelerini Suriye için "son umut" olarak nitelendirdi.

Suriye konulu Cenevre görüşmeleri kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'daki BM Ofisi'nde 25-26 Ocak'ta özel bir toplantı yapılacak. - PARİS