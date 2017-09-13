Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Türkiye'ye Geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ın 14-15 Eylül 2017 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, ziyaret vesilesiyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuk Dışişleri Bakanı arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri gözden geçirileceği, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi. - ANKARA