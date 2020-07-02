Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Libya Başbakanı Serrac'la telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Libya Başbakanı Serrac'la telefonda görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la telefon görüşmesinde, Libya'da ateşkesin sağlanması ve siyasi sürece geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Libya Başbakanı Serrac'la telefonda görüştü
02.07.2020 18:53 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:53

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la telefon görüşmesinde, Libya'da ateşkesin sağlanması ve siyasi sürece geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransız Bakan Le Drian ile Libya Başbakanı Serrac telefonda görüştü.

Görüşmede "Fransa'nın çabalarının Libya'da istikrarın sağlanmasını hedeflediğini" vurgulayan Le Drian, "mevcut gergin durum nedeniyle ülkesinin duyduğu endişeyi" dile getirdi.

Le Drian, "Libyalıların, komşularının ve Avrupa'nın çıkarlarının, Libya'nın güvenlik ve istikrarına bağlı olduğunu" belirtti.

Görüşmeye ilişkin açıklamada, "Sayın Le Drian, ülkede ateşkesin sağlanması ve Birleşmiş Milletlerin çabaları ve merkezi rolüyle siyasi sürece geri dönülmesi çağrısı yaptı. Ayrıca İtalya ve Fransa'nın bu yaklaşımda anlaştıklarını ve Fransa'nın Libya'ya yönelik her türlü kaynaktan dış müdahaleyi tüm yönleriyle reddettiğini vurguladı." ifadeleri kullandı.

Libya Başbakanı Serrac ise görüşmede, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden kurtarılan Terhune şehrinde bulunan toplu mezarlar, Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerine milislerce tuzaklanan mayın ve patlayıcılar ile bu patlayıcıların sivillere verdiği zararlara dikkati çekti.

"Katillerin adalet önüne çıkarılması şarttır"

Serrac, "Bu iğrenç ve benzeri görülmemiş suçlar büyük bir kaygı unsurudur ve tüm Libyalılar için şoke edici niteliktedir. Katillerin adalet önüne çıkarılması şarttır." diye konuştu.

Ülkede devam eden siyasi hareketliliğin, "krize çözüm bulmak için yürütülen girişimler değil, bilakis bazı kişilere rol üretilmesini hedefleyen manevralar olduğunu" kaydeden Libya Başbakanı, "Bizi askeri seçeneklerden uzaklaştıracak olan şey, siyasi sürecin netlik kazanmasıdır." ifadesini kullandı.

Ayrıca petrol tesislerindeki blokajın son bulması gerektiğine işaret eden Serrac, petrol üretimin yeniden başlamasının "mutlak zorunluluk" olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı Haber
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Haber
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı Haber
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı Haber
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi Haber
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Galatasaraylı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Galatasaraylı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
Rusya'da yeni dönem! Putin 2036'ya kadar iktidarda kalabilecek
Rusya'da yeni dönem! Putin 2036'ya kadar iktidarda kalabilecek
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ebru Polat Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor İrfan Buz Ali Palabıyık Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Emre Belözoğlu
Daha Fazla Karar Temmuz Ankara Futbolcu
Şu an buradasınız: Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Libya Başbakanı Serrac'la telefonda görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 18:56:22. #1.15#
title