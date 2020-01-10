Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "İran 1-2 yıla kadar nükleer silaha sahip olabilir"
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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "İran 1-2 yıla kadar nükleer silaha sahip olabilir"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran'ın 2015 Viyana Anlaşması'nı ihlal etmeye devam etmesi durumunda 1-2 yıla kadar nükleer silaha sahip olabileceğini söyledi.

10.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:33
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian:

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 'ın 2015 Viyana Anlaşması'nı ihlal etmeye devam etmesi durumunda 1-2 yıla kadar nükleer silaha sahip olabileceğini söyledi.


Fransız radyosuna konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Eğer 2015 Viyana Anlaşması'nı ihlal etmeye devam ederlerse, kısa bir süre içerisinde 1-2 yıla kadar nükleer silaha sahip olabilirler" ifadesini kullandı.


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Kaynak: İHA
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