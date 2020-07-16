Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü
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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

Irak'a resmi ziyarette bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü
16.07.2020 19:57 | Son Güncelleme: 16.07.2020 21:05

Irak'a resmi ziyarette bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

Irak'a resmi ziyarette bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin'in ardından başkent Bağdat'ta bulunan Barış Sarayı'nda Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi. Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, tarafından yapılan açıklamada görüşmede birçok alanda ikili ilişkilerin geliştirmesinin yanı sıra terör örgütü DEAŞ ile mücadele konularının da ele alındığı bildirildi. Ofis, görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini aktifleştirmek, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan bölgelerin imarında Fransız şirketlerinin rolleri ve dünyayı saran korona virüs salgınına karşı ortak mücadele yollarının konuşulduğunu aktardı.

Fransa Dışişleri Bakanı ise, Irak'ın egemenliğini ve istikrarını korumak ve halkının müreffeh yaşam şartlarını sağlamak için ülkesinin Irak'a verdiği desteği yineledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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